A Mons, pour la deuxième année consécutive, les célébrations du Doudou se font a minima

Ce week-end de la Trinité est traditionnellement le moment où la ville est en fête pour le Doudou de Mons. Toutefois pour la deuxième année consécutive, les festivités ont dû rvoir leur programme, pandémie oblige.

L’évocation du combat entre Saint-Georges et le dragon s'est déroulée comme l’année passée, à huis clos, dans le respect des règles sanitaires. Seuls les acteurs, les musiciens et les autorités de la ville étaient présents. Pour ces festivités a minima, les acteurs n’ont pas revêtu leurs costumes traditionnels.

Mais pas question de ne rien faire pour autant. Et pour ne pas priver les Montois complètement des festivités, la télévision locale, télémb, a diffusé en direct, dès 12h, l’évocation du combat. Une manière d’amener un petit peu dit Lumençon dans les foyers. "On est heureux de pouvoir quand même offrir quelque chose à la population, de lui permettre de revoir Saint-Georges, de dragon et des autres personnages du Lumeçon", a indiqué Joëlle Wattier, réalisatrice générale du combat dit Lumeçon.

Un geste pour le personnel soignant

Ces célébrations du Doudou n’ont pas empêché les acteurs d’aller à la rencontre du personnel soignant ce matin, munis de petits-déjeuners, tout un symbole pour ces derniers. "Ça fait deux ans qu’on est dans ce combat et on aimerait bien que ce soit Saint-Georges qui, à nouveau, terrasse le mal dans l’arène. Mais je ne m’attendais pas à avoir une émotion telle en entendant la musique. Malgré tout, cela reste important de continuer à respecter les gestes barrières. C’est en continuant cela que l’on va s’en sortir", a souligné Loïc Hochepied, infirmier urgentiste à l’hôpital Ambroise Paré.

De son côté, Pietro Antoniadis, président de confrérie croissant, maître crieur de Saint-Georges, a indiqué vouloir montrer que "la population de Mons était derrière le personnel soignant, qui se bat contre le Covid. Nous voulions apporter tout notre soutien".

Montée de car d’or vaille que vaille

Une centaine de personnes semblent avoir organisé quand même une montée de car d’or quelque peu improvisée. Si les distanciations sociales n’ont pas toujours été respectées, les personnes se sont rapidement dispersées, selon nos informations sur place. La police a d’ailleurs confirmé qu’il n’y avait pas eu de troubles à l’ordre public.

Malgré des festivités quelque peu amoindries, la météo ensoleillée a conduit les Montois à prendre d’assaut les terrasses de la grand-place. Musique, badaud et soleil, l’ambiance est malgré tout au rendez-vous dans un esprit bon enfant, pour ce week-end traditionnel si cher au cœur des Montois.

Après deux années consécutives de festivités revues a minima, la population espère bien célébrer à nouveau le Doudou dès l’année prochaine.