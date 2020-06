A Mons, pas de Doudou dans la ville mais bien dans le cœur des Montois

A Mons, en cette semaine de la Trinité, la ville devrait être bondée et joyeuse. Les rues devraient être transformées en cafés à ciel ouvert, les habitants devraient courir dans tous les sens pour se préparer à recevoir leurs chambourlettes (invités des Montois pendant la Ducasse). Au lieu de ça, sous un ciel gris, on ne croise que quelques badauds sur la Grand-Place. Devant la boutique de souvenir de l’office du tourisme, une dizaine de personnes font la file. Leur but, se procurer le fanion proposé par la Ville pour marquer symboliquement cette année 2020 sans ducasse. Tous partagent le même état d’esprit : "nous sommes tristes et plus encore que les autres années, nous allons décorer nos fenêtres aux couleurs de Mons et de la Ducasse". Une dame raconte qu’elle n’a raté aucun Doudou, "même quand j’étais enceinte, je suis venue". Accompagné de son fils, un homme ne cache pas son émotion : "en tant que Montois Cayaux, je viendrai dimanche sur la place, en respectant les règles, avec quelques amis de longue date et il y aura sans doute une larme".

Des fêtes alternatives prévues par certains

Se réunir dans le centre-ville, dimanche matin, à l’heure du combat… C’est le projet de quelques mordus. Beaucoup craignent l’effet de foule. Myriam Sangiacomo est traiteur à Mons, son magasin accueille chaque année les acteurs du combat, elle adore le Doudou et pourtant, elle est convaincue que cette année, il faut faire preuve de civisme en se contentant de faire la fête en tout petit comité chez soi : "c’est triste mais on ne peut pas prendre de risque, sinon c’est reparti pour un tour, le virus est toujours là !".

La zone police de Mons-Quévy veillera sur le bon respect des consignes de sécurité. Le Commissaire Philippe Borza espère que ses hommes n’auront pas à intervenir : "je comprends la tristesse des Montois mais je fais appel à leur bon sens".

Olivier Tournay, alias Saint Georges, n’a rien prévu pour dimanche. Il ne cache pas qu’il a un pincement au cœur et que cette journée sera particulière : "je ferai sans doute du vélo ou du cheval si la météo le permet. Pour l’instant, la seule chose que j’ai prévue, c’est d’aller distribuer des croissants et des pains au chocolat au personnel des deux hôpitaux Montois, parce qu’ils ont fait un boulot extraordinaire !".

On le voit, les Montois sont partagés entre la passion pour leurs traditions et la prudence face à un virus qui a particulièrement touché leur région.