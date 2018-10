A Mons, les jeux sont ouverts après une campagne sous forme de lutte d'egos

A Mons, cela fait des mois que la campagne électorale a démarré. Des mois que les conseils communaux cristallisent la tension entre deux personnalités: Elio Di Rupo et Georges-Louis Bouchez. Mais quand on fait le point, à la veille du scrutin, on doit bien constater que les enjeux dépassent ce combat singulier.

Au soir du 14 octobre, les électeurs montois et les observateurs de la vie politique seront d'abord curieux de connaitre le score du PS. Les socialistes détiennent actuellement la majorité absolue avec 29 sièges sur 45. Pour la perdre il faudrait qu'ils reculent de 7 sièges, ce qui est beaucoup... Mais au delà du résultat global, ce sont les résultats personnels sur lesquels il y a un suspense.

Elio Di Rupo, actuel bourgmestre est en 45ème place, il pousse la liste... C'est son échevin et dauphin Nicolas Martin qui s'annonce candidat-bourgmestre. Cependant, la loi dit que c'est celui qui remporte le plus de voix sur la liste majoritaire qui décroche le mayorat... Et Elio Di Rupo l'a confirmé récemment, c'est l'électeur qui choisira... Autrement dit, il pourrait rempiler comme bourgmestre...

Mais à Mons, le PS devra faire avec un adversaire très déterminé. Georges Louis Bouchez ne cache pas ses ambitions. Très présent dans les médias et les réseaux sociaux, cela fait des années maintenant que l'enfant terrible du MR montois se donne pour objectif d'en finir avec la majorité PS à la tête de sa ville.

Ex-échevin, éjecté du collège en 2016 , Georges Louis-Bouchez a réuni sur sa liste "Mons en mieux" d'autres libéraux ainsi que des candidats issus de la société civile et d'autres familles politiques. Parmi eux Opaline Meunier, toujours membre du Cdh, un transfuge qui a créé des tensions au sein de cette famille politique à Mons.

Le CDH, parlons-en. Partenaire de la majorité depuis l'éviction du MR, les humanistes ne se présentent pas sous le nom de leur parti mais sur une liste d'ouverture baptisée "Agora". Elle est emmenée par l'actuelle échevine Savine Moucheron.

Mais il faudra aussi compter sur Ecolo. La liste est emmenée par la conseillère Charlotte De Jaer. Ecolo occupe trois sièges depuis 2012 et en vise au moins deux de plus.

Dans la course aussi, le PTB, d'où pourrait venir la surprise. Certains sondages prédisent une progression pour ce groupe qui n'a actuellement qu'un seul élu.

Enfin, il y a les listes qui ne sont pas représentées au Conseil:

Défi qui se présente pour la première fois à Mons.

Une liste baptisée Citoyens et sur laquelle on trouve des membres du collectif Transparencia.

Enfin, "La droite" et le PP qui présentent eux aussi des candidats.

Bref, beaucoup de suspense à Mons après une campagne émaillée de coups bas et laissant peu de place au débat sur le fond.