A Molenbeek, enfin la rénovation de la tour Brunfaut ?

Trois ans après le départ des derniers locataires, va-t-on enfin voir le début des travaux dans cet immeuble emblématique d’une certaine conception du logement social ? Du haut de ses seize étages, la tour domine tout un quartier de Molenbeek-Saint-Jean. Mais la tour Brunfaut, imaginée au milieu des années soixante, avait plutôt mal vieilli. Longtemps décriée pour son manque d’isolation thermique et acoustique ainsi que pour ses ascendeurs toujours en panne, la tour devait être rénovée. En 2010, les premiers projets de réhabilitation naissent mais dans le même temps, d’autres voix s’élèvent pour réclamer sa démolition pure et simple et son remplacement par des bâtiments de taille réduite. De tergiversations en querelles politiques, judiciaires et administratives, les décisions peinent à se concrétiser. En 2016, les derniers locataires quittent leur logement et les entrées sont murées. Elles le sont toujours !

Une centaine d’appartements vides alors que Molenbeek manque de logements sociaux André Lumpuvinka-Nzekani travaille aux côtés des mal-Logés - © Tous droits réservés Pour les associations qui militent en faveur de l’accès au logement, ces nonante-six appartements vides depuis près de quatre ans, sont une hérésie ! André Lumpuvika-Nzekani s’occupe des mal logés au sein de l’ASBL La Rue. Il nous emmène au pied de l’immeuble abandonné et s’indigne : « le pire c’est qu’il n’y pas de problème de financement. L’argent est là. Et en région bruxelloise, plus de quarante mille ménages figurent sur la liste d’attente du logement social ». A la SLRB (Société Régionale du Logement de Bruxelles-Capitale), le directeur Yves Lemmens nous confirme cette information étonnante. Le financement des rénovations ne pose aucun problème. Si le dossier coince depuis si longtemps, c’est à cause de freins institutionnels ou de lourdes trop lourdes. Mais Yves Lemmens se veut rassurant. Cette fois, la décision a été prise fin février et le bon de commande a été passé. » Les travaux devraient commencer rapidement, disons fin 2019, début 2020 et dureront deux ans ».

La région construit en moyenne 140 logements sociaux par an Yves Lemmens, le directeur de la SLRB, reconnait le manque criant de logements sociaux à Bruxelles - © Tous droits réservés Cette bonne nouvelle ne devrait toutefois pas occulter le manque criant de logements sociaux en région bruxelloise. Trois mille nouveaux ménages se sont inscrits sur la liste d’attente depuis l’an dernier. Or la région ne construit en moyenne de cent quarante nouveaux logements chaque année. Comment expliquer ce chiffre insuffisant ? A la SLRB, on le constate tous les jours, les réticences sont nombreuses. Outre les freins dont on a déjà parlé, certaines communes préfèrent clairement ne pas construire de logements sociaux sur leur territoire et puis, ajoute Yves Lemmens, il y a les recours de riverains contre les projets de construction de logements sociaux. C’est le phénomène bien connu du « Nimby » ; des logements sociaux, c’est bien, mais pas à côté de chez moi !

En attendant les logements sociaux, faut-il encadrer les loyers du privé ? José Garcia réclame un meilleur encadrement du loyer des logements privés - © Tous droits réservés C’est en tout cas, l’avis du syndicat des locataires. José Garcia, en est convaincu : la seule construction de logements sociaux ne parviendra pas à assurer aux familles fragilisées un toit décent à un prix correct. Et certainement pas avant des dizaines d’années ! Dès lors, le syndicat des locataires, comme d’autres associations qui travaillent aux côtés des mal-logés, réclament un meilleur encadrement des loyers. « Actuellement, rien n’interdit de mettre en location un taudis à sept cents euros ». Une grille de référence du prix des loyers est pourtant bien entrée en vigueur en janvier 2018 mais jusqu’à présent, il s’agit d’une grille indicative, elle n’a donc rien de contraignant, déplore José Garcia