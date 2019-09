A Matonge, tout le monde parle de la venue du président Tshisekedi

Félix Tshisekedi en visite officielle à Bruxelles pour 3 jours. Il doit atterrir ce lundi en fin de journée. Le nouveau président de la République Démocratique du Congo revient dans la ville où il a étudié et vécu pendant de nombreuses années. Comment la communauté congolaise bruxelloise accueille sa venue. Reportage dans le quartier Matonge à Ixelles.

" Ici, c’est la base ! " Dans sa toute petite boutique juste à côté de la galerie, Ghislain Nzabadi, coordonne les préparatifs. " Ici, vous êtes dans le quartier général de l’UDPS. Tout se passe ici. Là on est déjà prêt. On a les polos, il y a des casquettes qui vont arriver, il y a des pagnes pour les mamans. Pour nous, ce retour à Bruxelles, ce retour dans son fief, c’est un grand événement. Tshisekedi nous rend fier d’être congolais. ".

La diaspora divisée

Siège improvisé des militants du parti du président congolais, le débat reste néanmoins ouvert. Et les points de vue s’affrontent entre deux achats. " Il vient ici mais pour nous ramener quoi de concret " s’emporte Jean. " A sa venue, on n’est pas enthousiaste parce qu’on sait avec qui il collabore ".

Les rapprochements de Félix Tshisekedi avec le clan Kabila ont divisé la diaspora congolaise. " Félix, il faut lui donner une chance " renchérit Samuel. " Faut lui laisser la possibilité de faire son travail jusqu’au bout et puis on verra. On pourra le juger par la suite. Pour l’instant, il fait des voyages par-ci par-là. Peut-être que c’est pour trouver des solutions pour le pays ".

12 ans après

Cela fait douze ans qu’un président congolais n’avait plus mis les pieds sur le sol belge en visite officielle. Alors nombreux sont ceux qui espèrent que cela ne sera pas que protocolaire. " Qu’il vienne voir sa diaspora, c’est très bien " souligne Tatiana. " Mais il vient en Belgique. Et la Belgique avec le Congo, elle a une histoire. Voilà pourquoi on espère qu’il ne vient pas ici uniquement pour faire de la figuration mais que ce sera aussi pour répondre à ce genre de question, sur le passé colonial avec la Belgique ".

Des attentes, des espoirs aussi. Une trentaine d’associations de femmes congolaises actives tant au Congo qu’en Belgique ont rédigé un mémorandum avec toutes une série de demandes, de revendications. " Nous voulons le rencontrer parce que l’objectif est de renforcer les actions qui doivent être menées pour relever notre pays. Il ne pourra pas le faire seul " explique Louise Ngandu, présidente de l’asbl Aire de femmes, active dans l’aide aux femmes victimes de viol au Kasaï. " Pour nous sa venue est une vraie opportunité car cela n’aurait pas été si facile de lui présenter tout ça au Congo ".

Félix Tshisekedi rencontrera la diaspora congolaise le mercredi 18 dans l’un des palais du Heysel de 18 à 20 heures 30.