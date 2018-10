À Malines, le bourgmestre actuel Bart Somers est "ému", sa liste obtient 48%

Pour le bourgmestre de Malines, Bart Somers (Open VLD), le 14 octobre 2018 est maintenant le jour le plus émouvant de son existence politique. Avec sa liste de ville de Open Vld-Groen-M+, Bart Somers obtient 47,9% des voix à Malines, soit 25 sièges sur 43. "Malines pourrait peut-être servir d'exemple à d'autres acteurs politiques, notamment en utilisant de l'énergie positive", a déclaré Bart Somers à la VTM.

Pour lui, il s'agit d'une récompense qui n'est pas complètement inattendue non plus. "Contre l'ère du temps, nous sommes venus avec un message positif qui unit les gens et les rapproche. Maintenant, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pendant six ans."