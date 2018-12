À Louvain-la-Neuve, quelle prise en charge pour les victimes d'agression sexuelle?

Avec plus de 20.000 étudiantes et étudiantes qui y suivent les cours, logent et participent à toutes sortes d'activités sportives, culturelles et festives, Louvain-la-Neuve n'est pas tout à fait une ville comme les autres. Dans ce contexte particulier, les violences sexuelles existent, mais peuvent prendre des formes différentes. "Le milieu étudiant est aussi festif. Il peut y avoir des relations sexuelles sans consentement. On est aussi dans un milieu académique, où des relations hiérarchiques peuvent donner lieu à des tensions, que ce soit dans le milieu étudiant ou doctorant", confirme Anne-Sophie Masureel, chargée de mission santé au service d'aide aux étudiants de l'UCLouvain. Y a-t-il pour autant plus d'agressions sexuelles sur le campus universitaire qu'ailleurs? Dans son dernier rapport, la zone de police faisait état d'une dizaine de faits par an, tout en reconnaissant qu'il existe sans doute un "chiffre noir", de faits qui ne font pas l'objet d'une plainte, auprès de la police ou des autorités académiques. "Souvent les victimes ont peur des représailles", explique Éléonore Haddioui, secrétaire générale de l'Association générale des étudiants de Louvain (AGL).