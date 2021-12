À Leuze-en-Hainaut, les "Sœurs Coquelicot" distribuent un peu de bonheur aux personnes isolées

Le clown social

S’organise alors un porte à porte pour chanter en chœur les airs de Noël sur le perron des habitations. "C’est magnifique ! Je ne m’attendais pas à ça, en plus que je suis seul. C’est réconfortant", explique ce Leuzois ému aux larmes.

Car c’est cela l’objectif poursuivi par les Sœurs Coquelicot, réchauffer les cœurs les plus esseulés de la ville. Que ce soit avec une chanson, une cougnole ou une petite conversation. "Il y a des personnes chez qui on peut faire des blagues, où on peut vraiment se lâcher et d’autres chez qui on va simplement écouter leurs confidences. C’est le principe de notre travail qu’on appelle le clown social", expliquent les Sœurs Coquelicot.