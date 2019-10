A Laeken, le cresson pousse depuis près d'un siècle

Le roi Léopold II avait rêvé d’aménager une voie de chemin de fer entre son château de Laeken et la gare de Schaerbeek. Un projet qui ne verra jamais le jour mais qui avait à l’époque conduit au terrassement d’une langue de terrain, le long du mur extérieur du domaine royal. Un terrain qu’un cressiculteur aménagera après la première guerre mondiale. IL avait alors repéré une source à proximité, qui lui promettait une récolte abondante. Un siècle plus tard, la cressonnière est toujours en activité. Elle a toutefois bien failli disparaître !

En 1991, le site est abandonné avant d’être remis en état 20 ans plus tard…

C’est en 2011, que L’IBGE (aujourd’hui Bruxelles Environnement) décide de redresser les clôtures, d’élaguer les grands arbres qui étouffaient les bassins et de remettre en service le système hydraulique. Trois ans plus tard, l’exploitation de la seule cressonnière de Bruxelles est confiée à la ferme Nos Pilifs de Neder-Over-Hembeek. Aujourd’hui, près de deux cents bottes de cresson sont coupées chaque semaine. Elles prendront la direction d’épiceries ou de restaurants bruxellois. Un produit local, sain et faire-trade, puisque la ferme Nos Pilifs est aussi une ETA (Entreprise de Travail Adapté). Il s’inscrit parfaitement dans la stratégie Good Food que la région Bruxelloise met en place actuellement.