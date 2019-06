A Laeken, Gautier obtient un tout petit subside pour rendre la ville plus belle

Gautier Marchal est un citoyen engagé, en tout cas pour la convivialité de son quartier. Cet habitant du boulevard Bockstael à Laeken, a réclamé et obtenu de la ville de Bruxelles, un petit subside de 39,57 euros. Une somme d’argent surtout symbolique et qui est destinée à l’acquisition d’une pince pour ramasser les déchets de sa rue. Pour cet habitant, en effet, la propreté est l’affaire de tous. Et cela passe par le nettoyage de son trottoir ou la distribution aux voisins de graines de tournesol pour égayer la rue. Dans la même idée, il se propose désormais de ramasser à l’aide de la fameuse "pince à déchets", les détritus qui pourraient s’amasser au pied des arbres.

Ces activités en faveur de l’embellissement de son quartier, Gautier Marchal les pratique en famille, car cet habitant croit en la force de l’exemple. Et cette belle énergie pourrait essaimer, qui sait ? Quand ses voisins le verront avec sa pince, ils se diront peut-être "pourquoi pas moi"? L’utilisation de cet outil lui est d’ailleurs venue en voyant un habitant de Jette qui se promenait une pince, au bout du bras…