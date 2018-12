A la Ville de Bruxelles, l'opposition fustige l'indexation de certaines taxes communales

A la Ville de Bruxelles, la nouvelle majorité PS-Ecolo-Défi a voté l'indexation de 2,5% de plusieurs taxes communales. Il s'agit d'une possibilité récemment offerte par la Région et saisie par la nouvelle majorité. Mais cette mesure fait bondir certains partis de l'opposition. "Ici, la commune s'oppose aux commerçants. Il s'agit d'un acte d'agression", critique le David Weytsman (MR), dont le parti vient d'être renvoyé dans l'opposition.

De quoi s'agit-il exactement? Le Bureau du Plan prévoyant un dépassement de l'indice pivot en 2019, la Ville de Bruxelles a décidé d'indexer certaines taxes communales, et d'en exempter d'autres. Cette indexation touchera ainsi par exemple la taxation des magasins de nuit, celle des surfaces de bureau ou encore des parkings, "mais pas les services directs aux citoyens, comme la délivrance de documents administratifs", assure Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

15% d'augmentation en six ans?

Mais selon Hamza Fassi-Fihri (cdH), cette mesure "va aussi impacter les habitants (...) Toutes les entreprises et commerces ont des surfaces de bureau. Quand on taxe cela, c'est le consommateur qui paie in fine." L'élu craint par ailleurs de voir cette indexation s'appliquer chaque année et atteindre 15% au bout de six ans. De son côté, Philippe Close rassure et promet que "ce n'est évidemment pas 15% d'augmentation. Chaque année nous allons en discuter au conseil communal, majorité et opposition. Annuellement, nous pourrons décider s'il y a indexation ou pas".

Pour le MR et le cdH, il s'agit avant tout d'une décision symbolique pour une première mesure et d'un signal. Philippe Close, lui, sort la calculette: "Ce type de mesure apporte plus d'un million d'euros dans les caisses de la Ville."