A La Louvière et Manage, les nouvelles sont, à l'inverse de Clabecq, plutôt bonnes chez NLMK

A l'annonce de la suppression de 290 emplois sur le site NLMK de Clabecq, les regards se sont tournés vers les deux autres implantations de NLMK dans la région, à La Louvière et Manage. Mais il ne devrait pas y avoir d'effet "tache d'huile". Au contraire.

L'activité de Clabecq concerne de la tôle d'acier épaisse, dont le marché mondial est particulièrement difficile.

En revanche, à La Louvière et Manage ont produit et traite des tôles fines destinées à l'industrie automobile et à l'électro-ménager. Et en ces matières, la conjoncture mondiale est en croissance. Si bien que du côté de La Louvière ont parle plutôt d'investissements et de créations d'emplois. Une information confirmée par Didier Scalquin, permanent FGTB-métal pour la région du centre : "à l'horizon 2021, entre 100 et 120 millions d'euros devraient être investit pour moderniser encore la chaîne de production. Dès avril, la chaîne devrait tourner en continu au moins 3 jours par semaine. Pour assurer les pauses supplémentaires consécutives à cette augmentation de la production, il faudra créer 30 à 40 emplois supplémentaires. Dès cette année, le volume produit passera de 1.600.000 tonnes à 1.800.000 tonnes. Plus de 2 millions de tonnes les années suivantes. L'augmentation de la production à La Louvière aura inévitablement des conséquences positives aussi pour l'implantation NLMK de Manage".

NLMK chez nous, 3 sites, mais des spécialités et destins bien différents. L'entreprise employait jusqu'à ce jour quelques 1200 ouvriers à Clabecq, La Louvière et Manage.