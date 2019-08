A la découverte de la Forêt de Soignes, poumon vert qui borde la région bruxelloise

La Forêt de Soignes borde la région bruxelloise. A vol d'oiseau, elle est à moins de 7 kilomètres de la Grand-Place. Vous la parcourez peut-être de long en large ? Mais que savez-vous d'elle? Ce poumon vert de près de 5.000 hectares, à cheval sur nos trois régions, a une histoire particulière, un sol d'une mémoire remarquable, une biodiversité qu'il faut s'échiner à préserver et des défis à relever. Dans cette série, nous vous proposons de partir à sa découverte, le temps de 5 épisodes, avec Willy Van De Velde, garde forestier de Bruxelles Environnement (Episode 1,2 et 3) et Patrick Huvenne, gestionnaire régional de l'Agence flamande pour la Nature et les Forêts (Episode 4 et 5).

Sur cette carte, les 5 étapes de notre série

Episode 1 : la hêtraie cathédrale La Forêt de Soignes est composée d'une majorité de hêtres. En certains endroits, on a l'impression d'être dans une cathédrale, où la lumière du jour doit lutter pour percer la canopée. Et pour en comprendre les raisons, il faut remonter le temps. Dans ce premier épisode, on vous explique comment est née cette hêtraie. La Forêt de Soignes (épisode 1) : la hêtraie cathédrale - 01/08/2019 La Forêt de Soignes et ses secrets : une série d'Aline Wavreille. A la découverte de la hêtraie cathédrale.

Episode 2 : le vallon des enfants noyés ou comment préserver la biodiversité ? On estime que chaque année, la Forêt de Soignes reçoit la visite de 40 millions de personnes. Cela en fait du monde. Par endroits, dans les réserves naturelles protégées de la Forêt de Soignes, il faut respecter certaines règles pour préserver la biodiversité. C'est ce que l'on vous raconte dans ce deuxième épisode. La Forêt de Soignes (épisode 2) : comment préserver sa biodiversité? - 01/08/2019 La Forêt de Soignes et ses secrets : une série d'Aline Wavreille. La Forêt de Soignes est traversée de long en large par de nombreux randonneurs ou promeneurs du dimanche.Dans ce contexte, comment préserver sa biodiversité ? Direction le vallon des enfants noyés.

Episode 3 : le site néolithique de Watermael-Boisfort et le secret des sous-sols La Forêt de Soignes a toujours été forêt. Jamais labourée. Jamais retournée. Ce qui fait que son sol a une mémoire d'éléphant. On y a même trouvé des traces d'un camp datant du néolithique. Voyage dans notre passé dans ce troisième épisode. La Forêt de Soignes (épisode 3) : les secrets de ses sous-sols - 01/08/2019 La Forêt de Soignes et ses secrets : une série d'Aline Wavreille. Le sous-sol de la forêt a des choses à nous dire.

Episode 4 : l'écoduc ou les défis d'une forêt morcelée La Forêt de Soignes est traversée par l'E411, le Ring, des axes routiers régionaux et le chemin de fer. Une forêt morcelée qui réduit les territoires de sa faune. Pour élargir leurs horizons, plusieurs dispositifs ont été créés. Comme l'écoduc de Groenendael, sur lequel on vous emmène dans ce quatrième épisode. La Forêt de Soignes (épisode 4) : l'écoduc de Groenendael - 01/08/2019 La Forêt de Soignes et ses secrets : une série d'Aline Wavreille. La Foret est coupée par plusieurs axes routiers; par le chemin de fer aussi. Alors, pour que les animaux puissent circuler, on crée des ponts. Reportage sur l'écoduc de Groenendael.

Episode 5 : l'arboretum de Groenendael Pour ce dernier épisode, on avait envie d'ailleurs, de voyager. Et ce petit coin de la Forêt de Soignes le permet. 400 espèces d'arbres et d'arbustes y sont répertoriées. Et c'est à écouter ici: La Forêt de Soignes (épisode 5) : l'arboretum - 01/08/2019 La Forêt de Soignes et ses secrets : une série d'Aline Wavreille. A la découverte de l'arboretum.

Nos deux guides: Willy Van De Velde et Patrick Huvenne Willy Van de velde (garde forestier de Bruxelles Environnement) et Patrick Huvenne (gestionnaire régional de l'Agence flamande pour la nature et les forêts) - © Tous droits réservés