A la baraque Michel, les cloches ont des ailes

Jacques Solheid, le président du conseil de la fabrique d’église de Xhoffraix nous montre tout ce qui reste de la cloche - © RTBF

Un symbole, une histoire, des légendes

26 kilos de bronze pour un diamètre de 35 centimètres seulement. La cloche de la chapelle Fichbach est plutôt ce que l’on appelle un clocheton. Mais la perte est inestimable pour les fidèles et les amoureux du patrimoine. Fondue à la fin du XIXe siècle, la cloche emporte avec elle son histoire et ses légendes. Et puis, une cloche c’est symbolique : " elle appelle et rassemble des gens. C’est pour ça que ça nous fait si mal ", déplore Henri Thimister.

Qui sont les voleurs ? Pourquoi et comment ont-ils dérobé cette cloche ? Des questions qui restent pour l'instant en suspens. Marie-Madeleine Crickboom est carilloniste à Verviers et membre de l’association campanaire wallonne. Cette passionnée de cloches a une crainte : que la cloche de la chapelle Fichbach ait déjà été refondue. A-t-elle effectivement été vendue à un ferrailleur pour quelques dizaines d’euros à peine ? Ou plutôt proposée à un collectionneur ?

Depuis dix ans, les voleurs de cloches sévissent

Ce qui est certain, c'est que la cloche n'est pas la première à connaître ce triste destin. Depuis 10 ans, des voleurs de cloches sévissent dans les environs. Les exemples ne manquent pas. Marie-Madeleine Crickboom énumère : "il y a trois ou quatre ans on a volé la cloche de l’église Saint Joseph à Verviers. A la fonderie de Tellin, plusieurs cloches devaient être exposées pour l’ouverture du musée, mais elles ont toutes disparu. Et puis maintenant cette cloche dans les Fagnes… ".

A l'heure qu'il est la cloche de la chapelle Fichbach est peut être déjà bien loin. La frontière toute proche avec l'Allemagne ne laisse que peu d'espoirs aux défenseurs du patrimoine.