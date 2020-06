A l'université de Namur, trois étudiants sur quatre sont satisfaits des outils informatiques utilisés pour les examens en ligne

Un bon bulletin ! Les étudiants de l’UNamur attribuent une bonne note à leur université pour l’organisation des examens en ligne en période de confinement. A la question "êtes-vous satisfaits des outils informatiques mis à votre disposition", 75% des étudiants ont répondu "oui". Mille trois cents étudiants ont répondu à cette enquête organisée au début du mois de juin, soit au milieu de la session. Les outils plébiscités sont la plate-forme Webcampus pour les examens écrits et le logiciel Teams pour les oraux.

"La plate-forme a fait ses preuves depuis plusieurs années, estime Valentin Vandorpe, le président de l’Association générale des étudiants (AGE). Et l’organisation d’examens à blanc une semaine avant la session a permis de tester le système et d’apporter les correctifs nécessaires. Résultat : contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres universités, comme l’UCL, il n’y a pas eu de couacs majeurs à l’UNamur." Les étudiants namurois saluent en outre le choix de leur université de ne pas avoir tenté l’aventure des nouveaux logiciels anti-triche, comme Test we, sources de contestations à l’Université catholique de Louvain.

Pour l’AGE, les autorités académiques namuroises peuvent maintenir le même dispositif technique pour la seconde session, dans le cas où les règles de confinement empêcheraient la tenue d’une session normale.