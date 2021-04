A l'ombre de l'Atomium, un projet de dôme de basket-ball à l'américaine : trop ambitieux et trop cher ?

Coût estimé de ce projet: plus de 30 millions d'euros. - © © Auteur : Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers

Plus

Une forme de galet plat, ellipsoïdale. Ou alors des lignes de soucoupe volante posée sur l’herbe. A l’intérieur de ce dôme de 20.000 mètres carrés, place à une salle de basket. On ne parle pas de 15.000 places et plus comme aux Etats-Unis mais de 4000. Ce projet, à implanter entre l’avenue de Madrid et le centre du Trade Mart jouit d’une position enviable : à l’ombre de l’Atomium, à proximité du Palais 12, mais aussi du ring de Bruxelles, de trois parkings, d’une ligne de métro et de plusieurs lignes de tram, accessibles via des passerelles piétonnes.

Le dôme éclairé lorsque la nuit tombe. - © © Auteur : Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers

Cette idée est audacieuse, ambitieuse. Elle a de la gueule, comme on dit. Elle émane du promoteur immobilier AG Real Estate en partenariat avec le célèbre bureau d’architectes Samyn and Partners. "Un exercice théorique, de réflexion, de brainstorming", tempère auprès de la RTBF Philippe Monserez, Chief Design & Build Officer chez AG, propriétaire du site. Mais avec une destination derrière la tête : celle du Phoenix Brussels (ex-Excelsior, ex-Basic Fit), le club de la capitale, qui évolue en première division. Un projet exemplaire Dans un descriptif rédigé sur le site Internet des architectes, on peut notamment lire : "Le club de basket de Bruxelles a l’ambition de jouer un rôle de premier plan dans l’élite du basket-ball belge tout en conservant une forte identité bruxelloise. Le club cherche depuis longtemps une nouvelle base avec une salle de basket-ball plus grande." Le point de chute du Brussels est actuellement à Neder-over-Heembeek. Mais que dit encore AG ? "AG Real Estate COPID S.A. met à disposition son site sur le plateau du Heysel, à un jet de pierre de l’Atomium, pour créer un nouveau complexe sportif. L’objectif est de réaliser un projet exemplaire qui soit bénéfique tant pour AG Real Estate que pour la Ville de Bruxelles et la société."

L'intérieur avec la vue sur la salle de basket et les gradins. - © © Auteur : Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers

Un projet qui répond aux normes de la fédération internationale de basket (FIBA) et exemplaire à tout point de vue. D’un point de vue environnemental, entre autres, puisque les arbres déracinés seront réutilisés comme bois de construction. Ensuite, "toute la structure de l’ellipsoïde est constituée d’une armature en acier léger avec une couche de finition supérieure et inférieure 'perforée'. Cela permet de créer une double façade de sorte que les installations techniques et autres puissent être masquées avec soin, de telle façon que rien ne soit visible au plafond dans les locaux." Coût : 31 millions d’euros En outre, "le toit du complexe est constitué de tôles d’acier perforées recouvertes d’un film synthétique. Celles-ci laissent passer la lumière, ce qui permet de diffuser la lumière sur toute la surface du plafond de l’espace intérieur. Grâce à la perméabilité à l’air de cette double peau, une ventilation naturelle est possible entre le toit proprement dit et le plafond suspendu ouvert." Sur les quatre niveaux, on retrouverait, outre la salle de basket principale entourée de gradins, un restaurant VIP, une salle d’entraînement, des vestiaires, une salle de presse, un foyer, des accès pour personnes à mobilité réduite via des ascenseurs… Un projet global qui a un coût estimé à 31 millions d’euros. La Ville de Bruxelles ne va pas s’inscrire dans un projet privé Mais la Ville de Bruxelles, qui travaille sur Neo, son plan de réaménagement du plateau du Heysel, est-elle preneuse ? Il y a quatre ans, Alain Courtois (MR), ancien échevin des Sports annonçait l’intention des autorités de construire pour le club du Brussels une salle de basket aux mêmes dimensions, au même endroit, là où se trouvent les bureaux de l’ASBL Rock the city, un ancien site dédié à la pratique du patin à roulettes. A l'époque, le libéral évoquait un budget de 7 à 8 millions et une étude de faisabilité lancée par le collège.

Une vue intérieure, cette fois sur les allées le long de la façade. - © © Auteur : Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers

Benoît Hellings (Ecolo), actuel échevin des Sports, poursuit-il ce projet ? Est-il séduit par les esquisses d’AG Real Estate ? Il confirme en avoir déjà pris connaissance, lors de sa prise de fonction. Toutefois, "la Ville de Bruxelles ne va pas s’inscrire dans un projet privé, aussi élevé, pour obtenir en bout de course ce que le Palais 12 offre déjà, juste en face", répond l’édile qui douche immédiatement les ambitions. Le Palais 12 pour les grandes occasions Depuis trois ans, le Phoenix Brussels occupe déjà le Palais 12, lorsque le club joue des matches de prestige face aux grosses équipes (Charleroi, Ostende…). "Quatre à cinq matches par an lorsque le public est plus nombreux", précise l’échevin parlant d’une jauge moyenne pour un match classique à hauteur de 2000 spectateurs et 7000 lors des rencontres de gala. Depuis décembre dernier, le club ne joue plus à Neder-over-Heembeek mais au Palais 12, dans le cadre de la crise Covid. "Dix matches ont déjà eu lieu, sans public." Le Phoenix va-t-il donc définitivement déménager au Palais 12 et abandonné NOH ? Ce n'est pas à l'ordre du jour. La Ville et les dirigeants du club (Nikkel Kebsi manager et André Dekandelaer président) préparent la rénovation du terrain de Neder avec l’aménagement de nouvelles tribunes. Ce qui est certain, c’est que la majorité actuelle ne veut pas aujourd'hui entendre parler du dôme à l’américaine. AG Real Estate, de son côté, garde la porte ouverte. "Si la Ville de Bruxelles veut être ambitieuse, nous sommes prêts à suivre", dit Philippe Monserez d’AG.

L'emplacement proposé: avenue de Madrid, derrière le Trade Mart. - © © Auteur : Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers