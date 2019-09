A l'Institut Albert 1er à Enghien : l'immersion est un succès mais on manque de "juffen"

Rentrer à l’école, c’est retrouver les copains, la cour, les enseignants et… le néerlandais pour un bon tiers des élèves de l’Institut Albert 1er d’Enghien. Dans cette commune à facilités, l’immersion linguistique remporte un beau succès. Frédéric Desplanque, père de 4 enfants a choisi cette formule et ne le regrette pas : "" les langues c’est important et il faut que ça rentre dans la tête le plus tôt possible. L’immersion, ce n’est pas pour être tout à fait bilingue mais pour apprendre à aimer la langue ".

Apprendre la langue par le jeu

Dans la famille Desplanque, tous les enfants sont en immersion sauf la plus petite qui n'est qu'en première maternelle - © RTBF

Dans la cour de récréation nous croisons Clara (5ème) et Juliette (4ème) ravies de retrouver leur école, leurs amis et de découvrir une nouvelle classe et de nouvelles matières. Ces deux amies sont en immersion depuis leur 3ème maternelle et apprécient : " on apprend une nouvelle langue et c’est chouette " mais les enfants reconnaissent qu’elles ont peu d’occasion de parler néerlandais en dehors de l’école " mais parfois on regarde des films en néerlandais ".

Dans sa classe, Juffrouw Céline ne parle que le néerlandais. Néerlandophone, diplômée en langue germanique et en français, Juf. Céline n’était pas destinée à devenir institutrice mais elle a été séduite par le projet de l’école. Elle décrit des enfants qui apprennent très facilement une nouvelle langue. En maternelle la moitié des périodes de cours sont en néerlandais : " Quand ils sont petits on les jeux, les activités ludiques et ça va vite, les enfants sont très réceptifs à la seconde langue ".