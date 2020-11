A l'hôpital Saint-Jean, le plan catastrophe sanitaire est déjà prêt

"Depuis la semaine dernière, nous devons chaque jour transférer une ou deux personnes vers d’autres hôpitaux, malgré l’ouverture de lits supplémentaires". Celui qui nous décrit la situation dans cette institution du centre de Bruxelles est le médecin chef des urgences. Le Docteur Didier Delmarcelle nous emmène dans son service. En principe, il est divisé en deux, une zone dite "propre" et une autre, réservée aux patients covid. Mais dans la réalité, la frontière entre les deux est loin d’être imperméable. Nécessité fait loi, des patients infectés (ou suspectés de l’être) sont parfois pris en charge temporairement dans la zone "propre", moyennant bien sûr des règles d’hygiène et sanitaires très strictes. Cela impose un constat : la saturation des structures dédiées aux malades du covid est déjà une réalité. Alors ici, le lancement de la phase 2B, ne changera pas grand-chose au quotidien.

La phase 2B, on y est déjà mais les services restent saturés La Clinique Saint-Jean disposera bientôt de vingt-deux lits de soins intensifs mais ils ne suffiront peut-être pas - © Tous droits réservés C’est avec la directrice générale de la Clinique Saint-Jean, Vic De Corte, que nous allons faire les comptes."Officiellement, on a quinze 15 lits de soins intensifs agrées pour la Clinique Saint-Jean mais aujourd’hui, nous avons 17 lits occupés (dont 6 patients non covid). A partir ce lundi, nous en aurons deux de plus et dans le courant de la semaine encore trois supplémentaires. Ce qui fera un total de 22 lits de USI". Les nouvelles places demandées dans le cadre de la phase 2B sont donc réalisées. Mais cela suffira-t-il ? Impossible à dire au vu des malades qui continuent à se présenter. Alors, dans l’expectative, le médecin et la directrice nous emmènent à l’arrière de l’hôpital, dans un garage que traversent parfois les ambulances.

Nous voulons être prêts pour le pire, en espérant ne pas y arriver C’est un endroit d’une soixantaine de mètres carrés. "Pour le moment, il est ouvert à tout vent mais en trois heures, nous pouvons le fermer, le chauffer et l’équiper d’une dizaine de lits avec oxygène, monitoring et tout le personnel nécessaire", nous explique le Docteur Delmarcelle. Un lieu aménagé bien avant la pandémie et qui fait d’ailleurs partie du plan d’urgence hospitalière de la Clinique Saint-Jean. Il peut être activé en cas d’attentats ou de catastrophe du genre Ghislenghien. "Vous savez, ici, tout le monde a en tête les images d’Italie. Alors, cela nous rassure de savoir qu’il est à notre disposition, tout en espérant bien sûr ne pas devoir l’ouvrir en urgence. C’est mon travail de prévenir le pire pour le prévenir. Si tu veux la paix, prépare la guerre !".

Nous avons déjà transféré des patients à Charleroi ou à Bruges La saturation des services de soins intensifs rend inévitable le transfert de patients covid vers d’autres hôpitaux en dehors de Bruxelles. "Bravo à la centrale 112 qui a organisé ces derniers jours le transfert de 250 patients, un peu partout, certains de nos patients sont partis à Charleroi, Izegem, et même à Bruges" reconnaît Le docteur Delmarcelle. Et même s’il y a parfois eu des résistances de la part de certains hôpitaux, les nouvelles mesures prises la semaine dernière par les autorités sanitaires devraient désormais faciliter ces transferts. Du moins, tant qu’il y a de la place ailleurs. Car rien n’est moins sûr. Ce dimanche, il ne restait que 109 lits de soins intensifs disponibles pour les patients covid sur l’ensemble du territoire belge. Et combien à Bruxelles ? Impossible de le savoir, déplore Yves Smeets, directeur général de Santhea, une fédération d’hôpitaux wallons et bruxellois. "En temps de crise, il faut de la transparence or les autorités restent encore trop frileuses à ce sujet".