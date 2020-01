A l'hôpital du MontLégia, il reste un mois pour terminer les travaux

Ce matin, à cause du brouillard, il fallait deviner les murs blancs du MontLégia, à Liège. Des voitures sont stationnées sur le parking de l’hôpital. Ce sont celles des ouvriers qui terminent les travaux. La directrice du site, Isabelle François, explique : "Il y a encore du travail. Beaucoup ! ? Tout est relatif. Le rez-de-chaussée est la zone qui est la moins terminée car les travaux ont débuté par les étages supérieurs. C’est la zone des consultations. Les ouvriers sont occupés à finaliser des travaux de peinture. Ils placent des portes et la quincaillerie. Ils travaillent aussi au niveau de l’électricité".

De nombreuses équipes au travail

Il y a du courant électrique dans toutes les pièces. Il y a des milliers de points à vérifier. Anthony Jacques est gérant de l’atelier électrique pour la société Balteau. Il précise les opérations : "Il y a des milliers d’interrupteurs, de prises, des milliers d’éclairages dans les salles d’opération, dans les couloirs, dans les chambres des patients, dans les locaux techniques. Nous avons beaucoup, beaucoup de tests à réaliser". Plusieurs sociétés sont mobilisées. François Desaar, conducteur de travaux pour la société momentanée GCBM, explique : "Il ne reste plus énormément de travail mais il y en a un petit peu partout et vous voyez l’ampleur du bâtiment. Cela fait donc beaucoup de travail. Les équipes sont augmentées pendant la semaine et nous travaillons samedi et dimanche. Nous sommes un peu moins nombreux le dimanche car il faut se reposer un peu".

Toutes les pièces du puzzle sont importantes

Au niveau du service des urgences, les travaux avancent bien. C’est une porte d’entrée importante de l’hôpital. La directrice Isabelle François poursuit : "Pour pouvoir accueillir des patients aux urgences, nous devons être prêts avec notre service d’imagerie médicale. Le bloc opératoire doit être prêt. Le service des soins intensifs également. L’hôpital, c’est un tout et il faut s’assurer que l’ensemble des pièces du puzzle sont prêtes".

2.000 téléphones, 1.600 ordinateurs et 700 imprimantes

Des collaborateurs du CHC sont également au travail ce week-end : "L’équipe informatique prendra son service ici sur le site du MontLégia ce lundi à 7 heures du matin", explique Sébastien Vandendijck, responsable du centre de services du CHC. "Nous avons installé 1.600 ordinateurs, 700 imprimantes et 2.000 téléphones", dit-il.

Déménagement des patients les 28 et 29 mars

Les équipes du CHC prennent progressivement leurs repères. Les transferts des patients des trois hôpitaux (St-Joseph – Liège, Espérance – Montegnée et Saint-Vincent – Rocourt) vers le MontLégia sont programmés les 28 et 29 mars.