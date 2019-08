À l'abandon depuis près d'un siècle, le moulin à vent de Tromcourt a retrouvé ses ailes

Construit en 1816, le moulin de Tromcourt a complètement été restauré, retrouvant ainsi son lustre d'antan. - © RTBF

Le moulin à vent de Tromcourt a retrouvé ses ailes - 02/08/2019 En 2014, l’édifice était encore à l’agonie et servait avant cela d'étable pour du bétail. Aujourd’hui, après trois ans de travaux intensifs, le moulin à vent est coiffé d’une toute nouvelle toiture et d’ailes en chêne de 10 mètres. "A 77 ans, il était temps ! Avec ma femme, on a consolidé nous-mêmes les briques qui tombaient des murs. C’était un gros projet. Au moins, je laisserais une trace de mon passage à Couvin", confie avec émotion Fernand Platbrood, le propriétaire. Bientôt, un meunier y élira domicile pour moudre le grain comme jadis.