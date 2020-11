A Kraainem, le boulevard de la Woluwe enfin libéré après cinq ans de travaux

On avait fini par ne plus y croire ! Depuis quelques jours, la circulation a pourtant repris sur le boulevard de la Woluwe, à Kraainhem. Depuis cinq ans, les automobilistes étaient obligés de serpenter entre les tronçons de chantiers au rythme des aléas techniques, des modifications de plannings et des changements d’entrepreneurs.

Cela, c’est désormais de l’histoire ancienne mais cela ne signifie pas pour autant que les grues et pelleteuses ont disparu au carrefour avec la chaussée de Louvain. Sur cet axe, côté bruxellois, la circulation n’a toujours pas été rétablie. Il faut en effet terminer l’accès au tunnel pour cyclistes qui passera sous le boulevard de la Woluwe, ainsi que finaliser la piste cyclable. Ces deux derniers chantiers devraient être terminés vers la mi-décembre, promet la Werkvennootschap, l’administration flamande qui gère les travaux.