A Kalmthout, la réserve naturelle transfrontalière veut devenir un parc national

Le Grenspark Kalmthoutse Heide, près d’Anvers, a officiellement demandé à être reconnu comme parc national, annonce mardi le coordinateur du parc. Les plans de la candidature ont été ajustés en dernière minute à la suite d’inquiétudes formulées par les communes voisines.

Le parc frontalier répond à un appel à candidature du gouvernement flamand. La partie néerlandaise du parc, dans la commune de Woensdrecht est déjà reconnue comme parc national, ce qui n’est pas le cas de la partie flamande.

"Le dossier bénéficie du soutien des communes de Kalmthout, Essen, Stabroek et Brasschaat et de nombreux autres partenaires", peut-on lire dans le communiqué de presse. Des inquiétudes avaient déjà été exprimées quant à d’éventuels plans d’expansion. Un parc national doit avoir une superficie de 10.000 hectares, or la superficie du Kalmthoutse Heide n’est que de 6000 hectares. "Les plans ont été ajustés avec les autorités communales pour répondre à ces préoccupations. Toutefois, pour la phase de sélection, seule la zone actuelle a été soumise."

Si le gouvernement flamand valide cette candidature pour la phase suivante de la sélection, le Grenspark Kalmthoutse Heide aura un an pour concrétiser ses plans et présenter sa candidature finale.