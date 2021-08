A Jupille, un projet immobilier inquiète les riverains

C’est un espace vert de 13.987 mètres carrés dans la rue des Cabayes à Jupille. Le promoteur immobilier, l’entreprise liégeoise et luxembourgeoise Gerigo S.A, a fait l’acquisition de cet ancien verger en 2018 et projette d’y construire 22 maisons et trois immeubles à appartements. Une dizaine de riverains se mobilisent d’ores et déjà contre ce projet. Parmi ceux-ci, Gwennaelle Delaive : " On tient beaucoup à cet espace vert tout près de chez nous. On ne veut pas voir du béton et des briques depuis notre jardin" explique la jeune femme.

Lors des récentes inondations, le chemin de terre qui traverse cet espace vert et qu’empruntent notamment promeneurs et joggeurs, a également permis d’absorber les abondantes quantités d’eau. Qu’en sera-t-il si celui-ci fait place à du bitume ?