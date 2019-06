A Jette, ils se mobilisent pour sauver le saule "Gaston"

Il a fière allure, Gaston ! Ce saule serait même le troisième plus grand saule en région bruxelloise. Il a été planté, voici plusieurs dizaines d’années au coin de la rue Gaston Biernaux et de la rue Eugène Toussaint à Jette. Mais désormais son avenir est menacé. À la place de l’arbre, un immeuble de vingt-deux appartements et commerces va être construit. La commune a délivré toutes les autorisations. Et cette perspective est un crève-cœur pour Laurence, quarante-deux ans, qui a toujours vécu dans le quartier : "J’ai grimpé dans cet arbre, et je l’ai vu grandir avec moi. Il y avait un petit banc et c’était un endroit convivial pour se retrouver".