A Jambes, les sans-abris disposent d'un nouveau lieu d'accueil

L'Espace Dignité vient d'ouvrir ses portes. Il est situé à la rue Mazy et sera ouvert trois jours par semaine (mardi, jeudi et samedi). Il propose un accueil de jour entre 9h30 et 17h00.

Une équipe a été composée pour organiser l'accueil et pour faire connaître l'endroit auprès du public précarisé.

"Il y a deux professionnels qui viennent de partir à la rencontre des personnes qui sont dans la rue pour leur expliquer que cet espace leur est dédié et qu'il y a des itinéraires qu'ils peuvent emprunter pour nous rejoindre avant que l'Enjambée ne soit réellement en place au-dessus de la Meuse", explique Robert Bourgeois, président de l'asbl Educ'actions et Dignité qui gère le lieu.

Par rapport aux autres structures déjà en place, "ce que nous proposons était un peu le chaînon manquant ici à Namur. En concertation avec les professionnels de terrain, nous avons choisi d'ouvrir les jours de fermeture des autres associations. Car c'est tout ensemble que nous allons réussir à offrir un accueil le plus extraordinaire possible !"

L'Espace Dignité annonce déjà qu'il va ouvrir un jour supplémentaire, le mercredi. Une journée réservée uniquement aux femmes et aux enfants.