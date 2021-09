A Herstal, la maternelle de Notre-Dame de la Licourt risque de fermer

Ils ont fait leur rentrée il y a quelques jours à peine, mais leur classe est déjà menacée de fermeture. Les dix élèves de la section maternelle de l’école Notre-Dame de la Licourt, à Hertsal, se cherchent d’urgence trois nouveaux camarades de jeu, sans quoi leur classe risque de fermer, par manque d’effectif.

Dans cette classe de maternelle, où tous les niveaux sont confondus, trois petites chaises restent désespérément vides. Depuis plusieurs années, cette toute petite classe est sur le fil du rasoir.

Et cette rentrée-ci, la situation est critique : la maternelle a perdu quelques élèves. C’est assez pour risquer la fermeture. "Plusieurs familles ont déménagé", explique Benoît Janssen, le directeur de l’école. Dans cette commune populaire, "les familles dépendent souvent des logements sociaux ou de leur emploi qui est assez précaire. Donc, dès qu’il y a un déménagement, il y a un changement d’école, parce que les familles n’ont pas spécialement de moyen de transport pour emmener les enfants à l’école".

Il ne reste que dix jours à l’école pour dénicher ces trois précieux élèves. Sans quoi, la section maternelle devra fermer, sur-le-champ, au grand désarroi de Sylvaine Vangeebergen, l’institutrice maternelle. Elle connaît certains de ces petits depuis plus de deux ans. "Je me sens mal à l’aide vis-à-vis des familles. Quelque part, on s’est engagées vis-à-vis d’eux et aujourd’hui, je dois leur dire débrouillez-vous".