A Hautrage, le pont du Goulet de la darse a été démoli

Les pelles hydrauliques ont eu raison de ce petit pont d’Hautrage. Le pont du Goulet de la darse sur la N50 (la route de Wallonie) était déjà fermé à la circulation depuis le début de l’année. Il était considéré comme dangereux, c’est ce que nous explique Elodie Christophe, de la Sofico : "c’est un pont qui a été construit dans les années '50 et nous avons remarqué au début de l’année 2019 qu’il y avait de gros défauts au niveau des câbles de post-contrainte qui se situent dans le pont et qui assurent sa stabilité. Pour des raisons de sécurité et de prévention, nous avons décidé de fermer le pont tout de suite à la circulation et de procéder à sa démolition pour le reconstruire".

Ce pont n’est pas très grand mais il est très fréquenté. Avant sa fermeture, il était emprunté par une moyenne de 8500 véhicules et 500 camions par jour. Des déviations sont en place depuis début 2019.

Les travaux de reconstruction commenceront au cours du premier semestre de l’année prochaine. L’ouvrage devrait être achevé avant fin 2021, selon la Sofico.