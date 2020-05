A Ghlin, un prof d'éducation physique propose un parcours dans les bois avec Harry Potter

Fabrice Myant est professeur d’éducation physique. Il enseigne notamment à Ghlin (Mons) à l’école primaire Saint-Louis. Au début du confinement, il a cherché un moyen d’encourager ses élèves à faire de l’exercice physique. D’abord avec des vidéos d’exercices. Sans grand succès. Puis vient l’idée d’activités interactives. Une balade à vélo au terme de laquelle on envoie une photo. Et maintenant ce parcours dans un bois du village, sur le thème d’Harry Potter. "La chasse aux horcruxes" s’inspire en effet des aventures du héros de JK Rawling. Dans l’univers des sorciers, les horcruxes sont des parties de "celui dont on ne doit pas dire le nom", pour se protéger de cet ennemi, il faut retrouver tous les morceaux. Et c’est pari pour un parcours de 3 km dans le bois. Le long du tracé, des indices sont affichés ainsi qu’un QR code qui permet d’accéder à la carte vers l’indice suivant. Et les enfants ont accroché. Accompagnés de leurs parents, ils sont venus dans ce "Bois Brûlé" situé entre Nimy et Ghlin. A pied ou à vélo, certains ont ainsi découvert des endroits de leur village qu’ils ne connaissaient pas.