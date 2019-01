A ghlin, Rolande confectionne les auflettes avec le fer de sa grand-mère

Ce sont les incontournables du nouvel an. Tradition oblige, les bons vœux sont accompagnés des traditionnelles galettes. Faites maison, c'est encore mieux. De nos jours, c'est avec un appareil électrique que les galettes sont confectionnées mais il existe des irréductibles qui restent attachés aux traditions et aux méthodes ancestrales. C'est le cas de Rolande Sturbaut. Cette habitante de Ghlin ne pourrait pas passer le cap de l'an neuf sans avoir cuit des centaines de galettes avec le fer de sa grand-mère. "Dans le Borinage on appelle auflettes ces toutes petites galettes du nouvel an ", explique Rolande. Le fer manuel doit être placé à bonne hauteur sur le bec de la cuisinière, ensuite, il faut être précis dans la durée de cuisson : "on met la pâte, on ferme rapidement, on fait tourner une première fois, on attend quelques secondes, on fait tourner une seconde fois, ensuite je retire les galettes avec une aiguille à tricoter". Une galette brûlée et tout est fichu, il sera impossible de cuire les suivantes, le fer ne sera plus utilisable. C'est la raison pour laquelle Rolande ne laisse son fer aux mains de personne : "je veux bien prêter tous mes ustensiles de cuisine mais celui, il ne part pas!".