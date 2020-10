A Frasnes-Lez-Anvaing, un " Uber rural " rapproche les habitants et offre une solution de mobilité indispensable

Ce n’est pas tous les jours aisé de se déplacer lorsque l’on habite dans l’entité de Frasnes. Là où la voiture est indispensable et les transports en commun sont peu fréquents, un service de transport bénévole à très faible coût a vu le jour. Plus qu’une solution à un problème récurrent de mobilité, ce taxi offre surtout du sens et de la convivialité à ses habitués.

Ce matin, Michel Monnier embarque dans sa voiture à Berniaux. Il se met en route vers Saint-Sauveur, à quelques kilomètres de là, dans l’entité de Frasnes-lez-Avaing.

Michel est veuf et pour briser sa solitude ainsi que se sentir utile, il a décidé de rendre service aux habitants de cette commune de Wallonie Picarde. Très régulièrement, il offre son temps et le confort de l’habitacle de son véhicule à d’autres Frasnois qui ont besoin de se déplacer sans en avoir les moyens. Qu’il s’agisse d’un rendez-vous chez le coiffeur, à l’hôpital ou chez des amis, Michel et 6 autres chauffeurs de l’entité ne manquent aucun rendez-vous.

"C’est très enrichissant, je me sens utile. C’est agréable de rendre service et c’est gratifiant pour les deux. On apprend un peu de tout, c’est intéressant, c’est vraiment du donnant-donnant. On crée des liens sociaux aussi. C’est revalorisant et c’est bénéfique pour les deux : autant pour le chauffeur que pour la personne qui accompagne. Ça dépanne pas mal de personnes et d’ailleurs s’ils font appel à ce service c’est vraiment qu’ils en ont besoin". Il faut dire qu’à Frasnes, sans voiture, on se retrouve très vite dépendant de quelqu’un.

A Saint-Sauveur, il retrouve Angélique. Toute cette semaine, la jeune femme suit une formation pour le permis de conduire dispensée par l’administration communale. En attendant de décrocher le précieux sésame, Angélique n’a aucune autre solution de mobilité.

C’était sans compter sur l’idée originale proposée par le Conseil Constitutionnel des Ainées, auquel participe Michel Monnier, qui a soumis, il y a bientôt 3 ans, le projet à la commune. Après discussions et évaluation, cet "Uber rural" a été mis en place dans le cadre du Plan de Cohésion sociale, avec la participation notamment de Taxi-Stop.

"Le but de ce plan est de garantir les droits fondamentaux de tous les citoyens. Ils sont répartis à travers 7 axes parmi lesquels l’alimentation, la santé mais aussi la mobilité", explique Christine D’Hont, échevine MR en charge du plan de cohésion sociale et des séniors.