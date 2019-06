À Forest, une école ferme ses portes… faute d'élèves

En cette fin d’année scolaire, l’école du Saint-Curé-d’Ars à Forest, a dû fermer ses portes car elle n’avait plus suffisamment d’élèves. Ils étaient moins de cinquante à fréquenter l’établissement cette année. Trop peu pour maintenir cette école. Les élèves ont tous été replacés dans une autre implantation.

Un dernier tour de serrure dans la grille. C’est le cœur serré que Monsieur Vincent, instituteur des 5e, termine cette année. Une page se tourne pour lui et pour l’école. Quelques boîtes à tartines traînent encore sur les tables en bois à l’extérieur et un ballon de foot au milieu de la cour. L’école, elle, est vide.

3 élèves inscrits en première

" On n’avait plus assez d’élèves, regrette Monsieur Vincent. Et donc, forcément à un moment quelqu’un doit tirer la prise. Sinon, ça finit par coûter trop cher. Au final, il n’y avait plus que 44 élèves dans l’école, répartis en 3 classes. Mais malheureusement à peine 3 élèves étaient inscrits en première. On n’avait peu de perspectives d’avenir. "

Désormais, l’avenir des élèves se fera dans une autre implantation à deux kilomètres de là. Si l’état vétuste du bâtiment explique en partie cette fermeture, d’autres éléments ont joué en défaveur de l’école. "On était au milieu d’un parc, peut-être nous n’étions pas très visibles. On nous dit aussi que le quartier vieillissait, qu’il y avait moins de familles, notamment à cause des rénovations d’appartements sociaux", explique l’instituteur.

Pas de manque de places

Dans ce quartier de Forest, on ne connaît pas le manque de places dans les écoles. C’est même plutôt l’inverse comme le confirme Maud De Ridder, échevine de l’enseignement à Forest. "Il y a effectivement eu un manque de places en 2010. À ce moment-là il y avait une pression démographique plus importante. Mais pour la septième année consécutive, on enregistre une baisse de la natalité. Et cela a donc des répercussions sur la population scolaire de nos écoles", ajoute encore Maud De Ridder.

Le directeur de l’école Saint-Denis où ont déménagé les 44 élèves de l’école du Saint-Curé-d’Ars, le constate lui aussi : "On a moins de demandes d’inscription par rapport aux années précédentes. Je crois que c’est un peu général. On parle toujours du manque de place dans les écoles. Ici, dans certaines classes primaires, j’ai encore de la place. Et je sais très bien que dans d’autres entités à Uccle-Forest-Saint-Gilles, c’est pareil." D’autant que l’école du Bempt est en rénovation et qu’elle pourra bientôt accueillir 450 élèves.

Le paradoxe est que la commune a entamé la construction d’écoles qui seront bientôt prêtes alors que les besoins se font moins ressentir aujourd’hui. Mais Maud De Ridder tempère tout de suite. "Ce n’est pas du tout perdu parce que, dans les années à venir, les choses vont évoluer. C’est un phénomène en dents de scie avec des pics et des creux."

Reconstruire… ailleurs

Monsieur Vincent, lui, essaye de cacher son émotion devant les élèves et de rester positif. Il pense déjà à la rentrée prochaine. "Il n’y a pas moyen de s’arrêter et de pleurer trop longtemps. Il faut simplement reconstruire. C’est d’ailleurs ce qu’on fait chaque année, à la rentrée. Sauf que cette fois-ci ce sera ailleurs… Mais ça marchera quand même."