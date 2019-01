A Forest, le projet d'IPPJ est soumis à l'enquête publique

L'enquête publique est en cours et les riverains ont jusqu'au mardi 8 janvier pour prendre connaissance du projet d'IPPJ (Institution Publique de Protection de la Jeunesse) et faire part de leur remarques éventuelles. Ce projet est porté par la Communauté française et plus particulièrement par Rachid Madrane, ministre de l'Aide à la Jeunesse. La Région bruxelloise, en effet, ne dispose actuellement d'aucune institution de la sorte sur son territoire (Les statistiques montrent pourtant que 50 pourcent des jeunes placés en IPPJ sont bruxellois). Les 6 établissement existants sont tous situés en Région wallonne, avec pour conséquence de rendre plus difficile le maintien de contacts avec les proches ou la poursuite de la scolarité.