A Forest, le bourgmestre Ecolo Stéphane Roberti sera présenté avec les signatures de l'opposition

On imaginait que le cas de figure se reproduirait plus, et pourtant c'est le cas. En 2012, Hervé Gillard (MR) conclut un accord avec la liste Pro Ganshoren et Ecolo pour devenir le bourgmestre de la commune. Puis il se ravise et s'allie avec le PS. Comme il est interdit de signer deux actes de présentation d'un candidat bourgmestre, Hervé Gillard (décédé entretemps) deviendra donc le Premier Magistrat de sa commune grâce à l'appui de deux partis renvoyés par ses soins dans l'opposition.

A Forest comme à Ganshoren

Six ans plus tard, c'est à Forest qu'un renversement d'alliances se produit avant l'installation du conseil communal et l'élection des échevins. Au lendemain du scrutin du 14 octobre, et après déjà quelques coups de théâtre, Ecolo, le MR et le CDh tombent d'accord pour former la majorité forestoise. L'ensemble des élus des trois partis signent l'acte de présentation de l'Ecolo Stéphane Roberti comme candidat bourgmestre. Plus tard, les partenaires élargissent encore la coalition à DéFI. Avant l'ultime revirement de ce lundi : Ecolo renie sa parole et conclut un accord avec le PS. Voila donc Stéphane Roberti en passe de devenir bourgmestre avec l'appui des élus MR et CDh qu'il vient, comme Hervé Gillard avant lui à Ganshoren, de reléguer dans l'opposition.

Contacté, Stéphane Roberti défend son changement de partenaire au nom de la stabilité et de la cohérence entre les programmes. Concernant le paradoxe de l'acte de présentation, le futur bourgmestre annonce son intention de déposer un nouvel acte de présentation revêtu des signatures des élus socialistes. Manifestement, Stéphane Roberti méconnaît la loi communale. Celle-ci prévoit, en effet, que "nul ne peut signer plusieurs actes de présentation à une même fonction; seul l'acte de présentation d'un candidat à une fonction d'échevin, de bourgmestre, de président du conseil ou de suppléant au président du conseil déposé le premier en date dans les mains du secrétaire communal est recevable".

Elire les échevins en deux étapes

Pour le bourgmestre, il n'y aura pas de problème lors du premier conseil communal de la nouvelle législature. Il dispose, comme le prévoit la loi, du soutien de la majorité des élus de son groupe (Ecolo) et d'une majorité au sein du conseil communal (Ecolo + PS). Peu importe qu'il ait été présenté au poste de bourgmestre par une autre coalition. Pour les échevins, en revanche, un problème se posera. Un acte de présentation des candidats échevins a déjà été déposé par la première majorité, celle associant Ecolo, le MR, le CDh, rejoints par DéFI. Or cette configuration n'est plus d'actualité et il n'est pas possible de retirer cet acte, ni d'en déposer un nouveau.

Lors de l'installation du nouveau conseil communal, lorsqu'il sera procédé à l'élection des échevins, les candidats du MR, du CDh et de DéFI n'obtiendront pas la majorité, les conseillers Ecolo et PS votant contre. Dès lors, Ecolo et PS pourront déposer un nouvel acte de présentation avec leurs propres candidats échevins et procéder à leur élection lors d'un prochain conseil communal, lequel peut être convoqué le lendemain du premier, par exemple. Bref, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.