A cause des centres de vaccination, les clubs sportifs obligés de se délocaliser

C’est une évidence, il faudra continuer à vacciner au-delà du 9 juin et certainement encore à la rentrée. A Huy, la ville a d’ailleurs prévenu les clubs qui occupent habituellement le hall. La solution de repli, c’est le deuxième hall pour la plupart des clubs et pour les stages d’été. Par contre pour le football en salle, ce n’est pas possible.

L’INTER Huy qui évolue en deuxième division nationale doit se plier à certaines exigences de la fédération, pas question de jouer sur des terrains plus petits ou de prévoir les matches à d’autres moments : "C’est la prochaine saison qui était compromise donc on a cherché prioritairement des créneaux horaires dans les communes voisines pour les matches. Comme on est en D2, la Fédération nous impose de disputer nos matches le vendredi soir. On a trouvé en changeant un peu les heures mais ça n’a pas été facile car tous les halls sont full", explique le coach Flamur Vitija.

Par contre, pour les entraînements, l’INTER Huy cherche toujours un hébergement. Difficile de reprendre le 9 juin : "On aurait bien aimé pour revoir tout le monde et reprendre une petite préparation mais on fera ce qu’on pourra", ajoute le coach qui voit quand même dans cette situation un aspect positif. Le club souhaite créer d’autres équipes, une équipe dame notamment, mais il manque de locaux. Le club va essayer de garder ses contacts avec les communes voisines pour s’étendre ainsi sur plusieurs sites et évoluer.