A Buissenal, Cathy cultive des fleurs coupées locales, bio et de saison

En bottes et salopette, les mains dans la terre, difficile d’imaginer que Kathy Van den Daelen a été un jour autre chose qu’horticultrice. Cette juriste a pourtant réorienté sa carrière voici quelques années autour de sa passion: les fleurs et les bouquets. "J’ai toujours aimé cueillir des fleurs. Déjà toute petite, je faisais des bouquets au cours des promenades familiales. Et je consacrais mes économies d’étudiantes à fleurir mon kot", nous raconte-t-elle avec enthousiasme. A l’arrière de sa maison, dans la campagne de Buissenal, entre l’enclos des chèvres et le poulailler, elle a donc aménagé des parcelles où pivoines, renoncules, dahlias, delphiniums et autres zinnias attendent leur saison pour révéler leurs couleurs. "Si on veut des fleurs toute l’année, on en trouve. Mais la nature a besoin de repos, elle donne quand elle donne. Il faut respecter cela", clame la cultivatrice.

Des bouquets directement cueillis au jardin - © S. Vandreck Une démarche pédagogique Cathy se dit interpellée quand elle voit qu’on importe toute l’année des roses du Kenya ou de Colombie, pas toujours cultivées dans les meilleures conditions d’un point de vue social et écologique. "C’est important de comprendre d’où viennent les fleurs dans nos magasins, que leur histoire n’est pas toujours très belle, insiste-t-elle. Même si je ne veux pas généraliser". Impossible pour elle de proposer des bouquets de tulipes à 3 euros, comme dans la grande distribution. "Ce n’est pas possible. Il n’y a pas de machines, ce sont nos mains qui font le travail. C’est un juste prix pour le travail fourni, et si on devait vraiment compter toutes nos heures, ce serait vraiment impayable". Ses tulipes se sont ainsi vendues à 15 euros le bouquet dans le circuit local: "Elles partaient avant même que je ne les mette sur ma page Facebook! Il y a eu énormément d’enthousiasme", s’étonne-t-elle, tout en se demandant si les autres fleurs auront autant de succès.

Ancienne juriste, Cathy s'épanouit aujourd'hui les mains dans la terre - © S. Vandreck J’aurais du mal à cultiver uniquement dans un but de rentabilité Les bouquets de Cathy ressemblent plus à des bouquets de jardin qu’à ceux du commerce. "Je trouve ça beaucoup plus charmant", commente-t-elle. Sa culture ressemble d’ailleurs plus aux petites cultures de jardin qu’on connaissait encore dans les campagnes, il y a quelques dizaines d’années, qu’aux cultures intensives qu’on peut voir aux Pays-Bas, par exemple. "Il y a peu de personnes qui cultivent des fleurs par chez nous car c’est énormément de travail et qu’il faut vraiment aimer ce qu’on fait, pour des rentrées qui ne sont pas énormes. J’aurais du mal à cultiver des fleurs uniquement dans un but de rentabilité. Je ne sais pas si, dans ce cas-là, je le ferais avec beaucoup d’amour", conclut-elle.