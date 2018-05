A Bruxelles, vos déplacements en transports publics sont plus longs... à cause de la circulation automobile !

Carrefours embouteillés, rues engorgées aux heures de pointe… tout cela ralentit les bus ou les trams. En moyenne, le temps de parcours est rallongé de 25%. Mais cela peut aller jusque 50% de temps de parcours en plus.

Ces chiffres viennent d'une étude de la revue scientifique Brussels Studies. Et ils montrent qu'on passe donc beaucoup de temps dans les transports en commun.

Brussels Studies a calculé le temps de parcours moyen depuis son quartier jusqu'aux principaux lieux d'activités bruxellois : les entreprises, les écoles, les commerces, les hôpitaux. Le parcours moyen est de 32 minutes. Un chiffre acceptable mais qui cache de grandes différences selon l'endroit d'où on vient.

Quand on vit près du centre, il y a une large offre de transports publics et des fréquences élevées. Mais si on vit dans certains coins de Schaerbeek, de Neder-Over-Hembeek, d'Uccle ou d'Anderlecht, c'est beaucoup plus compliqué. A cela doit s'ajouter les embouteillages dus à la voiture. Résultat : votre simple trajet peut durer 15 minutes ou plus d'une heure !

L'étude réalisée par Kevin Lebrun, chercheur à l'Université Saint-Louis, montre aussi qu'il faudrait renforcer les collaborations avec De Lijn, les TEC ou la SNCB, même si la maitrise de la circulation automobile reste, selon lui, le principal défi.