Une conférence de presse est prévue en principe à 11 heures à l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Il se pourrait qu'elle ait du retard. La cellule de crise provinciale y est réunie depuis 9 heures ce matin. Autour de la table: le ministre-président Rudi Vervoort, la Haut fonctionnaire de l'arrondissement de Bruxelles, les 19 bourgmestres de la capitale et les représentants de la Commission Communautaire commune. Ils vont sans doute annoncer des mesures plus strictes en région bruxelloise étant donné la propagation du virus.

Alain Maron, ministre bruxellois de la santé a expliqué à son arrivée "qu'il y a un panel de mesures plus strictes qui est sur la table pour Bruxelles". Fermer les cafés? "Je ne vais pas dire qu'on doit nécessairement fermer les cafés mais c'est possible. C'est une hypothèse de travail et cela a été fait à Paris, à Marseille. On sait que la circulation du virus se déroule dans les bars et les cafés ou les personne ont tendance à s'entasser. Ce sont des milieux clos, mal aérés, avec beaucoup de personnes qui parlent et qui s'assemblent, il y a un risque, il faut prendre des mesures. Mais il y a d'autres hypothèses. Les contaminations se passent aussi dans les familles, les noyaux, dans les maisons".

Il est donc aussi possible de restreindre les contacts à Bruxelles, de manière plus stricte qu'annoncé hier. On devrait en savoir plus à 11 heures, lors de la conférence de presse. Selon le porte-parole fédéral interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem, Bruxelles occupe à présent la deuxième place à l'échelle des villes d'Europe où le Covid-19 se propage le plus vite, derrière Madrid et avant Paris.