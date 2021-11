A Bruxelles, une "maison des géants" permet aux adultes de se mettre dans la peau d'un enfant de deux ans

Nezha, également puéricultrice, est montée sur un marchepied géant pour jeter un œil au plan de travail de la cuisine. "C’est vraiment surprenant", dit-elle, "on se rend compte qu’il y a des choses vraiment dangereuses pour les petits. Par exemple, il y a des tasses posées sur une nappe dans la salle à manger et il suffit de tirer dessus pour que tout tombe. Moi-même j’ai été tentée de le faire".

"J’ai été impressionnée de voir la grandeur des choses. Ce qui est normal pour nous est en fait gigantesque pour les bébés, on ne s'en rend pas toujours compte," confie Mélissa, puéricultrice. "Pour les enfants, la chaise haute est vraiment très haute et les tasses sont vraiment lourdes", ajoute-t-elle.

Comment les enfants voient-ils l’intérieur d’une maison ? Quels dangers peuvent être présents ? Pour s’en rendre compte de façon très concrète, une maison dite "des géants" a été construite à l’intérieur de la Basilique de Koekelberg dans le cadre d’une exposition. Elle permet aux adultes de visualiser les dangers au sein d'un foyer du point de vue d’un enfant de deux ans. Baignoire, fer à repasser, table… La taille de tous les meubles et objets a donc été multipliée par trois.

Organisée par la Ligue des familles, cette exposition interactive a pour but de sensibiliser les adultes à ces dangers domestiques. "Les visiteurs reçoivent la consigne de toucher à tout afin d'expérimenter par eux-mêmes", explique Damien Kremer, attaché de presse de la Ligue des familles. "Ils peuvent par exemple toucher un couteau géant ou encore s’asseoir sur une chaise haute gigantesque. C’est comme ça que les adultes arrivent réellement à se mettre à la place des enfants."

Un peu plus loin, Many inspecte le berceau géant. Maman d'un bébé de 7 mois, elle s’est rendue à l’exposition avec son compagnon. "On se rend mieux compte des dangers", explique-t-elle, "par exemple, chez nous je sais qu’on a tendance à laisser les médicaments sur la table de nuit ou encore le rasoir accessible dans la salle de bain."

Dosette de lessive qui ressemble à un bonbon, poêle chaude, prises électriques placées au sol… "Les dangers sont disséminés un peu partout dans la maison et les parents s’en rendent compte quand ils circulent dans l’exposition", continue Damien Kremer. "Au fur et à mesure, les visiteurs se disent 'oh tiens c’est vrai que c’est dangereux', peut-être que chez moi je devrais un peu changer les choses".

Cela dit, ajoute Damien Kremer, "on ne veut pas tout éviter. Le risque fait partie de la vie. Mais ce risque doit être mesuré. Il faut rappeler que la maison est une cause importante de lésions invalidantes et de mortalité. Ce sont ces conséquences graves qu’on veut éviter".

Cette exposition se déroule du 10 au 20 novembre dans la Basilique de Koekelberg, entrée 8.