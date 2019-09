A Bruxelles, les travailleurs sans-papiers rêvent de répondre aux métiers en pénurie

Sans papier, impossible de faire respecter le salaire promis

Car faut-il le rappeler, en l’absence de titre de séjour en Belgique, ces travailleurs sont quasiment obligés de travailler au noir, et souvent accepter des salaires dérisoires, même s’ils disposent de compétences ou de qualifications. C’est le cas de Saad. Ce marocain, informaticien de formation, est en Belgique depuis deux ans. Sans papiers, il travaille sur les marchés pour assurer sa subsistance. "Je suis venu pour trouver une meilleure vie, pas pour me retrouver à travailler comme un esclave". Et ils seraient nombreux comme lui à devoir accepter des conditions de travail très précaires. "On nous promet un salaire pour faire du nettoyage par exemple mais au moment d’être payé, le montant est divisé par deux. Comment faire alors pour réclamer notre dû ?", se plaint sa voisine.