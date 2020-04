A Bruxelles, les maisons de repos seraient moins touchées par le Covid-19 qu'en Flandre et en Wallonie.

Les résultats de 3320 tests de dépistage réalisés ces derniers jours en Région bruxelloise sont plutôt étonnants. Sur les 1306 soignants testés, 5,4%, soit 70 tests, se sont révélés positifs. Un chiffre qui grimpe à 13% chez les résidents (pour 2014 tests réalisés). Ces chiffres ont été publiés, ce lundi vingt avril, par Sciensano et semblent montrer que la maladie serait moins présente dans les maisons de repos bruxelloises que dans les institutions du nord ou du sud du pays. En Flandre, où 13.312 tests ont été réalisés, 13% du personnel et 18% des résidents sont touchés par le virus. Côté wallon, 7291 personnes ont été testées et là, 11% du personnel et 24% des résidents sont déclarés positifs.