A Bruxelles, les chiffres de l'épidémie ne rassurent pas

Plus de 60% des contaminations sont dues au variant britannique

Les autres variants sont également en augmentation à Bruxelles. Les foyers les plus nombreux se trouvent toujours dans les écoles et les entreprises, malgré l’obligation de télétravail. Les autorités appellent les entreprises à respecter la règle du télétravail obligatoire dans toutes les circonstances où celui-ci est possible. On voit également que les communes plus densément peuplées ont une incidence plus élevée que les communes moins peuplées.

Les hospitalisations sont également en augmentation depuis plusieurs jours, elles sont passées de 317 le 10/03 à 334 le 16/03. On remarque, par contre, que le pourcentage de personnes hospitalisées venant de maisons de repos diminue depuis quelques semaines, grâce à l’administration des deux doses de vaccins aux résidents. L’effet de la vaccination commence donc à se faire sentir dans cette population cible.