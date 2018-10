À Bruxelles, le vacarme de la ville est nocif pour l'organisme

Quand on habite en ville, le bruit fait partie du quotidien. À tel point que l’on finit parfois par l’oublier. Ce bruit constant peut être plus mauvais qu’on ne le pense. Un rapport de l’OMS publié au début du mois d’octobre expose les dangers du son et a revu à la baisse le nombre de décibels recommandé en ville. À Bruxelles, les sirènes des ambulances, le bruit des voitures, le souffle du vent qui s’engouffre constituent un paysage sonore.

Des décibels que notre journaliste Milan Berckmans a capté avec son micro.