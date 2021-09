A Bruxelles, le Covid Safe Ticket devrait bien entrer en vigueur ce vendredi mais pas de sanctions attendues avant la mi-octobre.

Le gouvernement bruxellois a approuvé dimanche, par voie électronique, le projet d’ordonnance sur l’accord de coopération concernant le recours au Covid Safe Ticket (CST). Le texte est désormais aux mains du parlement bruxellois, qui se penchera dessus mardi en commission et jeudi en plénière, en vue d’une entrée en vigueur au 1er octobre, soit vendredi.

Par contre, le gouvernement bruxellois attend toujours les avis du Conseil d’État et de l’Autorité de la protection des données sur le projet d’ordonnance d’exécution de la mesure d’élargissement du CST à plusieurs secteurs dans la capitale. Ce second texte n’a donc pas encore été approuvé définitivement par les ministres. Cela signifie que les sanctions, en cas de non-respect du CST, ne peuvent pas être appliquées pour le moment. Le gouvernement avait de toute façon annoncé son intention initiale de ne sanctionner qu’à partir de la mi-octobre.

En pratique, l’extension du CST à Bruxelles, est à la fois temporelle (jusqu’au 30 juin 2022) et sectorielle (Horeca, dancings et discothèques, clubs de sport et de fitness, foires commerciales et congrès, structures appartenant au secteur culturel, festif et récréatif, établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, événements intérieurs à partir de 50 personnes et extérieurs à partir de 200).

Ce projet a été validé dimanche par le gouvernement. Il devait être transmis au parlement avant lundi matin, dans le but d’être débattu et voté en commission mardi, puis en plénière jeudi.