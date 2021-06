A Bruxelles, le célèbre café Métropole relancé par des anciens employés de l’hôtel : "C’était 'the place to be'"

Au cœur de Bruxelles, place De Brouckère, le café Métropole a pu rouvrir ses portes après plus d’un an de cessation. L’ancien directeur de la restauration de l’hôtel Métropole a réussi à convaincre des anciens employés de relancer la brasserie, indépendamment de l’hôtel.

Cette réouverture a attiré de nombreux anciens habitués. "Quand j’ai su que c’était ouvert, je suis venu dès que possible. C’est un endroit extraordinaire, la décoration, le cadre, l’ambiance…" explique un client.

En terrasse, une cliente explique être une habituée depuis 35 ans. "Dans le temps, je venais ici toutes les semaines ! Ca a fermé trop longtemps," regrette-t-elle. "Mais maintenant, je reviendrai régulièrement."

J’ai pu y bavarder avec Jean Marais, Pierre Arditi

"Ca fait plaisir de voir le centre de Bruxelles revivre", ajoute un autre client, lui aussi habitué depuis longtemps. "Dans le temps, quand les acteurs français venaient à Bruxelles, ils logeaient tous à l’Hôtel Métropole et on les retrouvait tous en terrasse. J’ai donc pu bavarder avec Jean Marais, Pierre Arditi. C’était vraiment 'the place to be'", explique-t-il.

Du côté des employés, l’enthousiasme est partagé. "La reprise nous fait tous plaisir," explique Alexandre Lopes, serveur au café Métropole depuis 26 ans. "Franchement, on était tous tristes devant un établissement pareil dans le noir. Et rester à la maison ne nous rendait pas bien du tout".

A l’origine de cette reprise : Manuel Rodrigues, l’ancien directeur de la restauration. "Les employés sont tous des anciens qui gardaient une grosse nostalgie de l’endroit. C’est ce qui a poussé à ce qu’on relance le bateau", explique-t-il.

Manuel Rodrigues et son équipe ont repris la brasserie jusqu’à ce qu’un nouvel acheteur soit trouvé, même s’ils espèrent pouvoir continuer un peu au-delà de cette échéance.

Pour l’instant, la réouverture de l’hôtel Métropole n’est, elle, pas d’actualité.