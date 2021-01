A Bruxelles, la porte d'Anvers devrait bientôt changer de visage

En hiver et sous une pluie glacée, le quartier n’est pas très souriant. La porte d’Anvers est située le long de la petite ceinture, entre les places Rogier et Yser, la circulation y est intense en cette fin d’après-midi. Sur les trottoirs, des gens pressés vont reprendre le métro et quelques jeunes femmes tentent de se réchauffer dans l’encoignure des portes. Seuls le "fritkot" au milieu de la place et juste au coin, un petit supermarché aux néons verts, rappellent que le quartier de l’Alhambra (un autre nom pour désigner la porte d’Anvers) abrite aussi de nombreux appartements. Les habitants s’apprêtent à vivre dans un chantier qui durera au moins six mois et qui devrait remettre ici un peu plus de convivialité.