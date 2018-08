A Bruxelles, l'ex-hôtel Sheraton a été endommagé par les coups de vent de cette nuit

Plusieurs panneaux de la nouvelle structure, composés de verre et de zinc se sont décrochés de la façade et sont tombés sur la voie publique. Dans la matinée, un périmètre de sécurité a été délimité et les services des Pompiers de Bruxelles sont actuellement toujours sur place. Cette intervention a nécessité plusieurs véhicules, dont une autopompe avec échelle. Ces dégâts sont la conséquence des vents violents qui ont soufflé sur la région bruxelloise au cours de la nuit. Le complexe hôtelier avait été déclaré en faillite fin 2016 et faisait, depuis, l'objet d'une vaste rénovation.