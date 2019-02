A Bruxelles, l'E40 et l'A12 vont devenir des boulevards urbains

Le gouvernement bruxellois ne veut plus d'autoroute sur son territoire. La fin de deux autoroutes, l'A12 et la E40, vont donc être déclassées et devenir des boulevards urbains. La Région bruxelloise a adopté jeudi un arrêté dans ce sens.

Répétons-le : on parle des derniers tronçons de deux autoroutes. A savoir la fin de l'E40 à Reyers, autour de Meiser ; et l'A12 à Neder-Over-Hembeek. Concrètement, on réduit le nombre de bandes. Pour l'A12 par exemple, il est prévu de passer de deux fois trois bandes à deux fois deux bandes. Avec la création d'un parking de transit, mais aussi d'un espace vert. Cette transformation ira également de pair avec de nouvelles limitations de vitesse (50 km/h au lieu de 120).

Pascal Smet, le ministre bruxellois de la Mobilité, assume cette décision de laisser moins de places aux voitures. "Dans la pratique de la mobilité, il y a une règle très simple : plus on laisse de place aux voitures, plus on va en avoir ! A contrario, plus (et plus vite) on fait de la place aux cyclistes et aux piétons, plus vite on améliorera la qualité de l'air et de vie des Bruxellois. Il est nécessaire de prendre cette mesure, de transformer les autoroutes qui entrent dans notre ville et en faire des boulevards urbains. A ce niveau-là, on s'inscrit dans un mouvement qui se passe déjà dans d'autres villes européennes. On n'a pas le choix : on doit opter pour la qualité de vie des Bruxellois et des navetteurs."

Les procédures administratives sont en cours et la phase de réalisation est annoncée dans les deux ou trois ans. Quelques 75.000 automobilistes empruntent chaque jour ces deux tronçons.