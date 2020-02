A Bruxelles, bientôt le retour des étoiles pour classer les hôtels

Désormais, les hôtels vont pouvoir adopter les mêmes critères de classement que les autres Régions et Communautés voire d’autres pays européens. "Les étoiles des hôtels bruxellois retrouveront leurs lettres de noblesse. Ceci profitera aussi bien au touriste qui pourra identifier rapidement le niveau de services offerts qu’à l’exploitant hôtelier qui pourra mieux se positionner sur le marché", a commenté jeudi le ministre-président de la région bruxelloise, Rudi Vervoort.

Depuis le 15 janvier dernier, les hôtels bruxellois ont la possibilité de s’inscrire dans un nouveau système de classement par niveaux de confort. Ils retrouvent ainsi l’opportunité d’une mention de leur nombre d’étoiles, ce qui n’était plus le cas depuis plusieurs années. En effet, la dernière réforme de l’État et le transfert de la compétence "Tourisme" des communautés vers les régions, avaient laissé un vide juridique. Celui-ci avait pour conséquence l’absence de contrôle ou d’attribution de nouvelles étoiles aux hôtels bruxellois.

Ce classement par étoile ne sera pas obligatoire

Chaque établissement restera libre de le réclamer ou pas. S’il s’abstient, l’hôtel ne pourra plus se prévaloir des étoiles précédemment obtenues. S’il adhère au nouveau système, il sera soumis à des règles strictes. C’est l’administration régionale Bruxelles Économie et Emploi qui sera chargée de réceptionner les demandes, de les analyser, d’effectuer les audits et d’octroyer les étoiles. Elle aura également une mission de contrôle pour garantir le maintien de la qualité des établissements classés.

Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de la Brussels Hotels Association salue le retour des étoiles pour différencier les hôtels. Le nouveau système devrait permettre de clarifier le positionnement de chaque établissement. Ces dernières années, les hôtels avaient continué à afficher des étoiles attribuées sous l’ancien système, malgré la disparition des contrôles destinés à vérifier s’ils les méritaient toujours. Dans le même temps, les hôtels les plus récents n’avaient jamais eu la possibilité d’obtenir les étoiles convoitées.

Le nouveau classement constitue également une manière de remettre un peu d’impartialité aux côtés des évaluations parfois douteuses des plateformes de réservation comme booking.com ou Tripadvisor.