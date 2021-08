A Bruxelles aussi le monde de la nuit devrait rouvrir le 1er octobre

Les portes des boîtes de nuit, bars et autres discothèques étaient fermées depuis dix-sept mois. Elles devraient rouvrir le premier octobre prochain, du moins si la situation sanitaire le permet. Un accord a en effet été trouvé, ce matin, lors d’une réunion entre les représentants du monde la nuit, la fédération Horeca de Bruxelles, le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort et de la secrétaire d’Etat bruxelloise à la transition économique Barbara Trachte. C’est évidemment un soulagement pour Lorenzo Serra, cofondateur de la Brussels By Night Federation, qui regroupe plusieurs dizaines de professionnels de la nuit.

"L’accord prévoit une réouverture le vendredi premier octobre avec le Covid Safe Ticket. C’est une bonne nouvelle qui était primordiale car elle prévoit une reprise de l’activité dans cinq semaines. Or de gros événements dansants sont prévus début octobre à Bruxelles. Sans accord, les organisateurs se seraient réorientés vers d’autres villes belges. Cela aurait été une catastrophe économique pour la région, une de plus."

Les autorités régionales nuancent néanmoins cet enthousiasme. Elles prévoient d’analyser les chiffres des contaminations et des hospitalisations après la rentrée scolaire. Si la situation dégénère, l’échéance du premier octobre pourrait être reportée.

Lorenzo Serra, de son côté, veut y croire ! "Le Covid Safe Ticket est clairement la solution pour vivre avec le virus".