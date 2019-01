A Bruxelles, Actiris étend la "garantie jeune" à tous les nouveaux inscrits, quel que soit l'âge

Dès le mois de mars, l'agence bruxelloise de l'Emploi Actiris va étendre sa garantie jeune à tous les nouveaux chercheurs d'emploi. La garantie jeune, c'est quoi? Il s'agit d'un système mis en place il y a 5 ans qui propose à tous les nouveaux chercheurs d'emploi de moins de 30 ans une formation professionnelle, un stage ou un emploi dans les six mois.

"On a vu que les résultats étaient impressionnants, ça fait 5 ans et demi que le chômage des jeunes baisse à Bruxelles. Puisque la méthode fonctionne, on l'étend", explique Gregor Chapelle, le directeur d'Actiris au micro de la RTBF.

Question de moyens, tous les chercheurs d'emploi ne seront toutefois pas concernés, seulement "ceux qui s'inscrivent pour la première fois à Actiris", précise Gregor Chapelle. Ainsi, ajoute-t-il, "de 12.000 jeunes par an, on passe à 24.000 chercheurs d'emploi par an." Concrètement, une personne de 50 ans qui perd son emploi et s'inscrit pour la première fois à Actiris sera donc désormais concernée.

Est-ce une stratégie pour sortir les gens des chiffres chômage et les mettre... en stage? "La critique est légitime", avoue Gregor Chapelle, "il faut être très attentif à ce qu'il y ait un retour à l'emploi, et un emploi de qualité." Néanmoins, ajoute-t-il, "toutes les statistiques montrent le contraire. 2/3 des jeunes qui font un stage finissent par trouver un CDD ou un CDI. Et 80% des jeunes qui passent par la formation professionnelle finissent par retrouver un emploi."